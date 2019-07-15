В Сараевском районе в ДТП погибли двое мужчин-пассажиров
Днем в воскресенье, 14 июля, страшное смертельное ДТП, унесшее жизни двух мужчин, произошло в Сараевском районе. На 44-м километре автодороги Сапожок-Сараи-Борец-Шацк столкнулись автомобили Volkswagen Tiguan и ВАЗ-2114.
По информации издательства «Пресса», иномарка, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставила преимущества проезда перекрестка автомобилю ВАЗ-2114.
Иномаркой управлял 43-летний житель Москвы, «четырнадцатой» - 41-летний житель Сараевского района. Удар пришел в правую сторону отечественного автомобиля. Водители остались живы, а вот двое пассажиров ВАЗ-2114 – мужчины 39-ти и 40-ка лет – погибли.
Обстоятельства аварии уточняются, проводится проверка.
Фото с места ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU
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