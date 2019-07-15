2019-07-15T11:05:43+03:00
Происшествия

В Сараевском районе в ДТП погибли двое мужчин-пассажиров

Столкнулись Volkswagen Tiguan и ВАЗ-2114
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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Днем в воскресенье, 14 июля, страшное смертельное ДТП, унесшее жизни двух мужчин, произошло в Сараевском районе. На 44-м километре автодороги Сапожок-Сараи-Борец-Шацк столкнулись автомобили Volkswagen Tiguan и ВАЗ-2114.

По информации издательства «Пресса», иномарка, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставила преимущества проезда перекрестка автомобилю ВАЗ-2114.

Иномаркой управлял 43-летний житель Москвы, «четырнадцатой» - 41-летний житель Сараевского района. Удар пришел в правую сторону отечественного автомобиля. Водители остались живы, а вот двое пассажиров ВАЗ-2114 – мужчины 39-ти и 40-ка лет – погибли.

Обстоятельства аварии уточняются, проводится проверка.

Фото с места ДТП.

Фото с места ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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