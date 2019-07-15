Рязанскую куриную ферму прикрыли из-за трупов птиц на земле и деревьях

СЕГОДНЯ 10:44 2019-07-15T10:51:05+03:00

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В Шацком районе на 5 суток приостановили деятельность куриной фермы. Россельхознадзор во время проверки обнаружил там грубые нарушения ветеринарно-санитарных норм.

ООО «Родник» занимается производством, хранением и продажей яиц. У предприятия отсутствовали документы, подтверждающие утилизацию биологических отходов, а на его территории ревизоры обнаружили вброшенные прямо на землю трупы куриц. Здесь же на деревьях вдобавок нашли трупы птиц.

Россельхознадзор напомнил, что такое обращение с биоотходами представляет большую угрозу распространения возбудителей инфекционных и инвазионных болезней. Решение по административному делу принималось районным удом 9 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU