На трассах Рязанской области за полгода погибли пять детей

СЕГОДНЯ 10:44 2019-07-15T10:44:08+03:00

Региональное УМВД опубликовало статистику по ДТП с участием несовершеннолетних

Изменить размер текста: A A

За первое полугодие 2019 года на дорогах Рязанской области полицейские зарегистрировали 134 ДТП с участием несовершеннолетних, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В результате дорожных происшествий 162 ребенка получили травмы, пять детей – погибли.

«Чаще всего дети становились участниками ДТП в качестве пассажиров – таких случаев зарегистрировано 74, реже – пешеходами (39 случаев), водителями (15 случаев) и велосипедистами (14 случаев)», - говорится в сообщении.

Как отмечают полицейские, в ДТП дети попадают чаще всего из-за любознательности, подвижности, эмоциональности, недостатка определенных навыков и отсутствия чувства опасности. Но одной из основных причин является отсутствие контроля за поведением детей со стороны взрослых.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В ДТП на рязанской дороге пострадали четверо взрослых и ребенок

Авария случилась на 83 км дороги Рязань – Ряжск (подробнее).

Рязанский школьник на скутере насмерть сбил пенсионера

Полиция возбудила уголовное дело (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU