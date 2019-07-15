2019-07-15T10:44:08+03:00
Происшествия

На трассах Рязанской области за полгода погибли пять детей

Региональное УМВД опубликовало статистику по ДТП с участием несовершеннолетних
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Фото: УМВД России по Рязанской области.Фото: УМВД России по Рязанской области.
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За первое полугодие 2019 года на дорогах Рязанской области полицейские зарегистрировали 134 ДТП с участием несовершеннолетних, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В результате дорожных происшествий 162 ребенка получили травмы, пять детей – погибли.

«Чаще всего дети становились участниками ДТП в качестве пассажиров – таких случаев зарегистрировано 74, реже – пешеходами (39 случаев), водителями (15 случаев) и велосипедистами (14 случаев)», - говорится в сообщении.

Как отмечают полицейские, в ДТП дети попадают чаще всего из-за любознательности, подвижности, эмоциональности, недостатка определенных навыков и отсутствия чувства опасности. Но одной из основных причин является отсутствие контроля за поведением детей со стороны взрослых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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