На трассах Рязанской области за полгода погибли пять детей
За первое полугодие 2019 года на дорогах Рязанской области полицейские зарегистрировали 134 ДТП с участием несовершеннолетних, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В результате дорожных происшествий 162 ребенка получили травмы, пять детей – погибли.
«Чаще всего дети становились участниками ДТП в качестве пассажиров – таких случаев зарегистрировано 74, реже – пешеходами (39 случаев), водителями (15 случаев) и велосипедистами (14 случаев)», - говорится в сообщении.
Как отмечают полицейские, в ДТП дети попадают чаще всего из-за любознательности, подвижности, эмоциональности, недостатка определенных навыков и отсутствия чувства опасности. Но одной из основных причин является отсутствие контроля за поведением детей со стороны взрослых.
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ИСТОЧНИК KP.RU