2019-07-15T10:10:56+03:00
Спорт

Центр уличного спорта «Под мостом» закроют на санитарную обработку

Заработает центр в обычном режиме уже в ближайший четверг
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Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
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17 июля в Рязани закроется центр уличного спорта «Под мостом». Об этом сообщает руководство МАУ «Лесопарк». Причина закрытия – санитарная уборка территории. С 18 июля центр будет работать в обычном режиме.

Напомним, центр уличного спорта открыли в августе 2018 года. В Лесопарке круглый год можно заниматься баскетболом, мини-футболом, единоборствами, дартсом, настольным теннисом и воркаутом.

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Через три месяца уже должен появиться архитектурный проект на строительство спортивного сооружения (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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