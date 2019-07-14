На трассе в Клепиковском районе произошло страшное смертельное ДТП
Вечером 14 июля на трассе в Клепиковском районе произошло смертельное ДТП. О дорожном происшествии сообщается в группе «Автоклуб города Касимов». По предварительным данным, авария произошла между Клепиками и деревней Давыдово. В результате происшествия погиб один человек.
Фото: Автоклуб города Касимов.
«В «Жигулях» один труп - мужчина, еще две машины непонятно что там и как - тоже пострадали, одна машина с оторванным колесом, другая - на крыше лежала», - говорится в сообщении одного из очевидцев.
Подробности ДТП уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU