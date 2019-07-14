За информацию о рязанском педофиле предлагают несколько сотен тысяч рублей

СЕГОДНЯ 20:12 2019-07-14T20:16:08+03:00

Граждане могут заработать более 400 тысяч рублей, если укажут, где находится этот мужчина.

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Продолжается розыск мужчины, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. По данным следствия, преступление произошло в Рязани днем 28 мая 2019 года. Со слов потерпевшей составлен фоторобот подозреваемого.

Приметы неустановленного мужчины: на вид 50-60 лет, рост примерно 170-175 см, плотного телосложения, волосы седые с залысиной, в момент нападения на лице были надеты очки с прозрачными стеклами в оправе прямоугольной формы, рубашка с коротким рукавом в крупную клетку синего и белого цветов, заправленная в джинсы синего цвета, вытертые к центру по всей длине штанин.

В настоящее время следователи вместе с полицией проводят следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения подозреваемого.

Согласно информации на сайте СУ СК России по Мурманской области, за любую информацию о подозреваемом граждане могут получить денежное вознаграждение.

Как сообщили «Комсомолке» в правоохранительных органах, обычно за ценные сведения на региональном уровне выплачивается до 400 тысяч рублей. Если к делу подключается МВД России, то сумма может быть увеличена.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Если вам что-то известно о местонахождении подозреваемого в преступлении, звоните по телефонам: (4912) 96-09-63 или «02»

ИСТОЧНИК KP.RU