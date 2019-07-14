2019-07-14T18:14:08+03:00
Происшествия

Появилось видео, как в центре Рязани автомобиль на скорости сбил пешехода

Дорожное происшествие произошло на Первомайском проспекте
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ДТП произошло напротив гостиницы "Первомайская".ДТП произошло напротив гостиницы "Первомайская".
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В Рязани на Первомайском проспекте автомобиль на скорости сбил молодого человека, сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани». Судя по кадрам записи с видеорегистратора, мужчина перебегал дорогу вне пешеходного перехода – напротив бывший гостиницы «Первомайская».

Официальной информации о дорожном происшествии не поступало. Подробности ДТП уточняются.

Отметим, что несколько лет назад на этом месте был пешеходный переход. Это было удобно и пенсионерам, которые шли с рынка, нагруженные сумками, и людям помоложе. Потом власти города вместе с ГИБДД сделали два регулируемых пешеходных перехода. Но люди продолжают по привычки идти теперь уже нарушая правила.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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