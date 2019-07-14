2019-07-14T12:58:21+03:00
Общество

Музей композитора Василия Агапкина пополнился новыми доказательствами его рязанских корней

Теперь известно, что помимо Михайловского района с его именем связан и Скопинский район
Александр ФЕДОСЕЕВ
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Музей Василия Агапкина, который находится в селе Жмурово Михайловского района, пополнился новыми документами, проливающими свет на биографию военного дирижера и композитора.

В фондах Государственного архива Рязанской области обнаружены записи церковной книги села Жмурово, датируемые семидесятыми и восьмидесятыми годами XIX столетия. В них – сведения о бракосочетании в 1873 году родителей Василия Агапкина и о рождении в 1876 году его старшего брата Григория.

Также стало известно, что мать композитора – Акулина Васильевна Романова (1856 года рождения) до замужества проживала в селе Клекотки Епифанского уезда Тульской губернии, ныне – Скопинский район Рязанской области. Эту фактографическую подробность обнаружил московский историк и дипломат Михаил Российский, известный специалист по истории крестьянских родов рязанского края.

Копии архивных записей теперь представлены в экспозиции музея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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