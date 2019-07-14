Музей композитора Василия Агапкина пополнился новыми доказательствами его рязанских корней
Музей Василия Агапкина, который находится в селе Жмурово Михайловского района, пополнился новыми документами, проливающими свет на биографию военного дирижера и композитора.
В фондах Государственного архива Рязанской области обнаружены записи церковной книги села Жмурово, датируемые семидесятыми и восьмидесятыми годами XIX столетия. В них – сведения о бракосочетании в 1873 году родителей Василия Агапкина и о рождении в 1876 году его старшего брата Григория.
Также стало известно, что мать композитора – Акулина Васильевна Романова (1856 года рождения) до замужества проживала в селе Клекотки Епифанского уезда Тульской губернии, ныне – Скопинский район Рязанской области. Эту фактографическую подробность обнаружил московский историк и дипломат Михаил Российский, известный специалист по истории крестьянских родов рязанского края.
Копии архивных записей теперь представлены в экспозиции музея.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»