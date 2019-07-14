Возгорание бензовоза произошло на складе ГСМ одного из рязанских хозяйств
Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что утром 13 июля в Милославском районе сгорел бензовоз.
Издательство «Пресса» приводит подробности ЧП. Возгорание произошло в селе Большое Подовечье на складе ГСМ СПК «Колос». Звонок в пожарную часть поступил в 10.19. Через 17 минут пожарные расчеты приступили к тушению огня. В 10.50 пламя было ликвидировано.
На пожаре ожоги второй степени получили водитель бензовоза – мужчина 1974 года рождения и заведующий складом ГСМ – мужчина 1982 года рождения. Оба пострадавших госпитализированы.
Автомобиль полностью сгорел. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил техники безопасности.
Фото с места ЧП.
ИСТОЧНИК KP.RU
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