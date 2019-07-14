2019-07-14T00:50:53+03:00
Происшествия

Возгорание бензовоза произошло на складе ГСМ одного из рязанских хозяйств

По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение правил техники безопасности
Поделиться:
Фото с места ЧП.Фото с места ЧП.
Изменить размер текста:

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что утром 13 июля в Милославском районе сгорел бензовоз.

Издательство «Пресса» приводит подробности ЧП. Возгорание произошло в селе Большое Подовечье на складе ГСМ СПК «Колос». Звонок в пожарную часть поступил в 10.19. Через 17 минут пожарные расчеты приступили к тушению огня. В 10.50 пламя было ликвидировано.

На пожаре ожоги второй степени получили водитель бензовоза – мужчина 1974 года рождения и заведующий складом ГСМ – мужчина 1982 года рождения. Оба пострадавших госпитализированы.

Автомобиль полностью сгорел. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил техники безопасности.

Фото с места ЧП.

Фото с места ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Михайловском районе неизвестное существо порезало собак, кроликов и козлят
Странное ДТП: по Спас-Клепикам на «Газели» колесит водитель с тяжелым заболеванием
Состояние отравившейся бензином рязанской девочки оценили как средней тяжести
В Рязанской области загорелся бензовоз – пострадали два человека
Устроив спецоперацию, полиция поймала в Рязани двух закладчиков
Под Рязанью 8-летняя девочка отравилась бензином, перепутав его с газировкой
Открытие фестиваля «Небо России» вновь пройдет в Рязанском кремле
Акция в честь открытия магазина «Галамарт» в Рязани продлится до 14 июля
Рязанцы делятся фотографиями выпавшего ночью града
Пропавшего в Рязани сутки назад 10-летнего ребенка нашли живым
У рязанских чиновников осенью вновь может подняться зарплата
В жесткой аварии под Рязанью пострадал пожилой человек
К поискам пропавшего в Рязани 10-летнего мальчика подключились следователи
Полиция ищет очевидцев ДТП с лишенным прав водителем, в котором погибла рязанка
В Рязани во время прогулки бесследно пропал 10-летний ребенок
Со строительных лесов в Горроще упал рязанский рабочий
В ближайшие часы в Рязани возможны сильный дождь и гроза
Налоговики хотят признать рязанский санаторий «Старица» банкротом
Под Рязанью в 26 населенных пунктах отключат газ