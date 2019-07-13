Состояние отравившейся бензином рязанской девочки оценили как средней тяжести

СЕГОДНЯ 17:45 2019-07-13T18:01:59+03:00

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8-летняя девочка, отравившаяся бензином в Рыбновском районе, находится в педиатрическом отделении Областной детской клинической больницы. Медики оценивают ее состояние как средней тяжести, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе министерства здравоохранения Рязанской области.

Напомним, инцидент произошел 12 июля в селе Новоселки, где ребенок гостил у дедушки. В полиции ранее рассказали, что девочка приняла жидкость в бутылке за газировку. В это время мужчина рядом косил траву триммером. Местное ОМВД организовало проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU