В Рязанской области загорелся бензовоз – пострадали два человека

СЕГОДНЯ 15:38 2019-07-13T16:24:28+03:00

Изменить размер текста: A A

13 июля в Милославском районе загорелся бензовоз. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области, в результате пожара пострадали двое мужчин. Оба в момент возгорания находились в машине. Информация о характере и тяжести полученных ими травм уточняется.

На вызов, поступивший в 10.30, выезжали 3 пожарных автомобиля и 9 человек личного состава противопожарной службы.

По случаю автомобилистам напомнили, что причиной возгорания их техники может стать утечка топлива и прочих жидкостей. МЧС призывает внимательно следить за состоянием электрооборудования, герметичностью и исправностью топливной аппаратуры, вовремя проходить техобслуживание.

ИСТОЧНИК KP.RU