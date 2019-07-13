2019-07-13T16:24:28+03:00
Происшествия

В Рязанской области загорелся бензовоз – пострадали два человека

Мужчины в момент возгорания находились в машине
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13 июля в Милославском районе загорелся бензовоз. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области, в результате пожара пострадали двое мужчин. Оба в момент возгорания находились в машине. Информация о характере и тяжести полученных ими травм уточняется.

На вызов, поступивший в 10.30, выезжали 3 пожарных автомобиля и 9 человек личного состава противопожарной службы.

По случаю автомобилистам напомнили, что причиной возгорания их техники может стать утечка топлива и прочих жидкостей. МЧС призывает внимательно следить за состоянием электрооборудования, герметичностью и исправностью топливной аппаратуры, вовремя проходить техобслуживание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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