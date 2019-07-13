2019-07-13T14:12:41+03:00
Происшествия

Устроив спецоперацию, полиция поймала в Рязани двух закладчиков

При них и в «тайниках» обнаружили синтетические наркотики и гашиш
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В Рязани в ходе спецоперации полицейские задержали двух подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. 31-летняя безработная женщина и 25-летний парень попались практически одновременно на разных улицах. Оба они сбывали запрещенные вещества через закладки, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Во время личного досмотра задержанных, а также из их «тайников» на Голенчинском шоссе оперативники профильного управления изъяли 22 грамма синтетических наркотиков и 2 грамма гашиша.

Уголовное дело расследуется по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков группой лиц в крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU

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