Устроив спецоперацию, полиция поймала в Рязани двух закладчиков
При них и в «тайниках» обнаружили синтетические наркотики и гашиш
Изменить размер текста:
В Рязани в ходе спецоперации полицейские задержали двух подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. 31-летняя безработная женщина и 25-летний парень попались практически одновременно на разных улицах. Оба они сбывали запрещенные вещества через закладки, сообщает пресс-служба областного УМВД.
Во время личного досмотра задержанных, а также из их «тайников» на Голенчинском шоссе оперативники профильного управления изъяли 22 грамма синтетических наркотиков и 2 грамма гашиша.
Уголовное дело расследуется по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков группой лиц в крупном размере».
ИСТОЧНИК KP.RU