2019-07-13T11:11:52+03:00
Происшествия

Рязанцы делятся фотографиями выпавшего ночью града

Также в объективы попали затопленные улицы
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Фото: www.instagram.com/zaharova_hellga/Фото: www.instagram.com/zaharova_hellga/
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В ночь на 13 июля в Рязани, как и предсказывали метеорологи, выпали обильные осадки. В микрорайоне Канищево местные жители наблюдали ставшую, к сожалению, привычной картину - затопленные после дождя улицы.

- Машины тонут, автобусы разворачиваются, троллейбус просто встал. Ремонтировали слив на протяжении недели, но что-то пошло опять не так, - пишут об улице Интернациональной в группе «Подслушано у водителей в Рязани»

Запечатлели горожане и последствия прошедшего минувшей ночью града. Местами скопились настоящие сугробы из льдинок.

Напомним, в июне администрация Рязани инициировала «внеплановую» прочистку ливневых канализаций на подтопляемых участках.

Фото: www.instagram.com/zaharova_hellga/

Фото: www.instagram.com/zaharova_hellga/

Улицу Интернациональную снова затопило. Фото: vk.com/voditelrzn62

Улицу Интернациональную снова затопило. Фото: vk.com/voditelrzn62

ИСТОЧНИК KP.RU

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