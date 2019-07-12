В жесткой аварии под Рязанью пострадал пожилой человек

СЕГОДНЯ 18:54 2019-07-12T18:54:33+03:00

С травмами он отправлен в больницу

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Днем в пятницу, 12 июля, в Рязанском районе произошло ДТП. По информации пользователя группы «Подслушано у водителей Рязани» ВКонтакте, разместившего фотографию, авария случилась по дороге на Михайлов – около поворота на Подвязье.

Столкнулись «Газель» и «пятнадцатые» Жигули. По словам очевидцев, в грузовике никто не пострадал, а вот пожилого водителя легковушки скорая с травмами повезла в больницу.

Напомним, накануне в Михайловском районе произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, аварию спровоцировал 78-летний водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU