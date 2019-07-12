2019-07-12T18:05:22+03:00
Происшествия

Полиция ищет очевидцев ДТП с лишенным прав водителем, в котором погибла рязанка

Ранее полиция сообщала о возбуждении уголовного дела
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: УМВД по Рязанской области.Фото: УМВД по Рязанской области.
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ГИБДД устанавливает очевидцев смертельной аварии на улице Ситниковской в Рязани. Тогда из-за оказавшегося на «встречке» Lexus под управлением гражданина Азербайджана, лишенного прав, погибла 36-летняя женщина и пострадали четыре человека, в том числе ее 6-летняя дочь.

Инцидент произошел напротив дома №69а. На встречную полосу Lexus вылетел после столкновения с Datsun при обгоне. После ДТП полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека», а предполагаемого виновника, который не должен был садиться за руль, поместили под арест.

Теперь пресс-служба областного УМВД просит всех, кто располагает информацией о случившемся, обращаться по телефонам (4912) 29-95-86, 29-76-68 или по адресу улица Лесная, 28 (кабинет 213).

ИСТОЧНИК KP.RU

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