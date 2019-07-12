2019-07-12T16:54:45+03:00
Общество

В ближайшие часы в Рязани возможны сильный дождь и гроза

Непогода на территории региона сохранится до субботы
Яков РЫКОВ
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В Рязанском регионе в ближайшие часы ожидаются сильные дожди.В Рязанском регионе в ближайшие часы ожидаются сильные дожди.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие часы на территории региона и в Рязани ожидаются сильный дождь, гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду. Региональное управление МЧС опубликовало метеопредупреждение.

Отмечается, что непогода сохранится до конца суток, а также ночью и утром 13 июля. Кроме того, возможен туман с видимостью 200-500 метров.

Температура воздуха в субботу в Рязани ожидается ночью 7... 12°С, днем 17...22°С.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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