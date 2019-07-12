2019-07-12T15:50:52+03:00
Недвижимость

Под Рязанью в 26 населенных пунктах отключат газ

Причем в 15 из них - дважды
Антон КОНОВАЛОВ
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Под Рязанью отключат газ в 26 населенных пунктах. Причина - очистка от механических примесей отводов к двум газораспределительным станциям.

При этом жителям полутора десятков поселков, сел и деревень, а также располагающимся там предприятиям, неудобства придется пережить дважды.

С 8.00 14 июля до 17.00 22 июля «голубого топлива» не будет в следующих населенных пунктах:

- Поляны, Дубровичи, Мурмино, Алеканово, Агро-Пустынь, Заокское, Коростово, Шумашь, Долгинино, Варские, Красный Восход, Семкино, Казарь, Гнетово, КП Снегири, Заборье, Солотча, Приозерный, Полково, Ласково, Ласковский, Картаносово, Передельцы, Лопухи, Требухино, Деулино.

А с 8.00 5 августа до 16.00 10 августа вновь отключат:

- Поляны, Дубровичи, Мурмино, Алеканово, Агро-Пустынь, Заокское, Коростово, Шумашь, Долгинино, Варские, Красный Восход, Семкино, Казарь, Гнетово, КП Снегири.

ИСТОЧНИК KP.RU

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