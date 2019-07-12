Аркадий Фомин встретился с секретарями рязанских «первичек»

СЕГОДНЯ 15:16 2019-07-12T16:28:29+03:00

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11 июля в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» состоялся семинар в рамках «Школы первичных отделений», сообщает пресс-служба партийного отделения.

- Это уже четвертый поток партийной школы. С начала работы обучилось около 100 человек, – отметил в своем приветствии лидер единороссов города Рязани Сергей Филимонов.

В начале семинара секретарь регионального отделения «Единой России» Аркадий Фомин вручил партийные билеты шести новым членам партийные билеты, а затем рассказал об итогах совместного заседания Высшего и Генерального Советов партии, которое состоялось 5 июля в Москве.

- Партия должна становиться более эффективной, технологичной, понятной для людей, быть проводником гражданских инициатив, конкретной адресной помощи, – подчеркнул лидер рязанских единороссов.

Основными направлениями деятельности партии являются участие в реализации национальных проектов, повышение уровня общения и коммуникации с жителями, переформатирование работы региональной общественной приемной, активное взаимодействие с некоммерческими организациями (НКО) и повышение уровня внутрипартийного контроля за деятельностью членов партии.

- Мы проводим многоуровневый депутатский контроль за соблюдением сроков и качества исполнения работ на объектах – участников партийных и национальных проектов. В этой работе задействованы депутаты сельских поселений, областной и Государственной Думы. Для нас важно, чтобы секретари первичных отделений были также вовлечены в эту работу, – отметил Аркадий Фомин.

Он обратил внимание, что реализация нацпроектов касается каждого жителя, так как основными целями является повышение качества и продолжительности жизни людей, а также развитие страны.

- Этого мы сможем достичь только сообща. Членам первичного отделения должно быть интересно участвовать не только в партийной жизни, но и в мероприятиях, которые направлены на развитие улицы, поселка. Я считаю, что «первички» могут быть очень эффективными инициаторами проектов по обустройству своих территорий, решению вопросов местного значения, – сказал секретарь регионального отделения «Единой России».

В заключение встречи Аркадий Фомин предложил местному отделению партии города Рязани по итогам года составить рейтинг первичных отделений.

- Это необходимо, чтобы поощрить наиболее активные и эффективные «первички», – пояснил он.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU