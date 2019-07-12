2019-07-12T16:28:29+03:00
Политика

Аркадий Фомин встретился с секретарями рязанских «первичек»

Секретарь регионального отделения «Единой России» рассказал об итогах политической конференции
Поделиться:
Фото: "Единая Россия".Фото: "Единая Россия".
Изменить размер текста:

11 июля в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» состоялся семинар в рамках «Школы первичных отделений», сообщает пресс-служба партийного отделения.

- Это уже четвертый поток партийной школы. С начала работы обучилось около 100 человек, – отметил в своем приветствии лидер единороссов города Рязани Сергей Филимонов.

В начале семинара секретарь регионального отделения «Единой России» Аркадий Фомин вручил партийные билеты шести новым членам партийные билеты, а затем рассказал об итогах совместного заседания Высшего и Генерального Советов партии, которое состоялось 5 июля в Москве.

- Партия должна становиться более эффективной, технологичной, понятной для людей, быть проводником гражданских инициатив, конкретной адресной помощи, – подчеркнул лидер рязанских единороссов.

Основными направлениями деятельности партии являются участие в реализации национальных проектов, повышение уровня общения и коммуникации с жителями, переформатирование работы региональной общественной приемной, активное взаимодействие с некоммерческими организациями (НКО) и повышение уровня внутрипартийного контроля за деятельностью членов партии.

- Мы проводим многоуровневый депутатский контроль за соблюдением сроков и качества исполнения работ на объектах – участников партийных и национальных проектов. В этой работе задействованы депутаты сельских поселений, областной и Государственной Думы. Для нас важно, чтобы секретари первичных отделений были также вовлечены в эту работу, – отметил Аркадий Фомин.

Он обратил внимание, что реализация нацпроектов касается каждого жителя, так как основными целями является повышение качества и продолжительности жизни людей, а также развитие страны.

- Этого мы сможем достичь только сообща. Членам первичного отделения должно быть интересно участвовать не только в партийной жизни, но и в мероприятиях, которые направлены на развитие улицы, поселка. Я считаю, что «первички» могут быть очень эффективными инициаторами проектов по обустройству своих территорий, решению вопросов местного значения, – сказал секретарь регионального отделения «Единой России».

В заключение встречи Аркадий Фомин предложил местному отделению партии города Рязани по итогам года составить рейтинг первичных отделений.

- Это необходимо, чтобы поощрить наиболее активные и эффективные «первички», – пояснил он.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В жесткой аварии под Рязанью пострадал пожилой человек
К поискам пропавшего в Рязани 10-летнего мальчика подключились следователи
Полиция ищет очевидцев ДТП с лишенным прав водителем, в котором погибла рязанка
В Рязани во время прогулки бесследно пропал 10-летний ребенок
Со строительных лесов в Горроще упал рязанский рабочий
В ближайшие часы в Рязани возможны сильный дождь и гроза
Налоговики хотят признать рязанский санаторий «Старица» банкротом
Под Рязанью в 26 населенных пунктах отключат газ
Региональный фонд капремонта возглавил управленец из Рязанского района
Аудиторы проверят, как минприроды тратило миллионы на охрану рязанских лесов
Рязанские онкологи удалили больному раком 19 лимфоузлов
Несовершеннолетний рязанец попался с травкой и гашишным маслом
В выходные рязанская ГИБДД проведет рейды против нетрезвых водителей
Рязанских энергетиков оштрафовали на крупную сумму за волокиту
На участке 45-летней рязанки нашили десятки кустов конопли
Ремонтники взялись за аварийную дорогу в Скопинском районе
В Рязанской области пропал еще один ушедший в лес мужчина
В понедельник горячую воду отключат еще по трем адресам Рязани
Сотрудницу рязанского банка поймали на воровстве 4 миллионов рублей
Рязанские чиновники срочно ищут наследников квартиры
В Рязани бесследно пропал 40-летний нуждающийся в медпомощи мужчина
ГИБДД: смертельное ДТП в Михайловском районе спровоцировал 78-летний пенсионер
Рязаньстат посчитал, сколько водопроводов региона нужно заменить
Почти на неделю перекроют движение на одной из центральных улиц Рязани
В сети рязанских браконьеров попали 26 кг налима, щуки и другой рыбы
Под Рязанью военные превратили поле и посадку в мусорную свалку - соцсети
Подал документы первый кандидат на должность главы администрации Рязани