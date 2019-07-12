Несовершеннолетний рязанец попался с травкой и гашишным маслом

СЕГОДНЯ 13:40 2019-07-12T13:40:54+03:00

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Полицейские задержали несовершеннолетнего рязанца по подозрению в хранении наркотиков растительного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Оперативникам стало известно, что ранее судимый за кражу 17-летний житель одного из сел Ермишинского района у себя дома изготавливает наркотики на основе конопли. Навестив жилище учащегося техникума, полицейские обнаружили 683 грамма марихуаны, что является крупным размером, и 24 грамма гашишного масла.

В отношении парня проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее полицейские обнаружили 61 один куст конопли на приусадебном участке 45-летней жительницы села Большое Подовечье Милославского района.

ИСТОЧНИК KP.RU