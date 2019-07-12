На участке 45-летней рязанки нашили десятки кустов конопли
45-летняя жительница села Большое Подовечье Милославского района стала фигуранткой уголовного дела по незаконному культивированию и хранению крупной партии марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Полицейским стало известно, что в доме женщины регулярно собирается веселая компания, которая помимо совместного употребления спиртного еще и балуется травкой.
Проверяя эту информацию, оперативники с санкции суда осмотрели жилище дамы и ее приусадебный участок. Там они обнаружили 61 куст конопли, а на чердаке дома около 40 граммов высушенных растений.
Против рязанки возбудили уголовное дело по статьям «Незаконное культивирование наркосодержащих растений в крупном размере» и «Незаконное хранение наркотиков в значительном размере».
ИСТОЧНИК KP.RU