На участке 45-летней рязанки нашили десятки кустов конопли

СЕГОДНЯ 13:28 2019-07-12T13:28:22+03:00

А на чердаке ее дома хранилось около 40 граммов марихуаны

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45-летняя жительница села Большое Подовечье Милославского района стала фигуранткой уголовного дела по незаконному культивированию и хранению крупной партии марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейским стало известно, что в доме женщины регулярно собирается веселая компания, которая помимо совместного употребления спиртного еще и балуется травкой.

Проверяя эту информацию, оперативники с санкции суда осмотрели жилище дамы и ее приусадебный участок. Там они обнаружили 61 куст конопли, а на чердаке дома около 40 граммов высушенных растений.

Против рязанки возбудили уголовное дело по статьям «Незаконное культивирование наркосодержащих растений в крупном размере» и «Незаконное хранение наркотиков в значительном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU