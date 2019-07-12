В понедельник горячую воду отключат еще по трем адресам Рязани

СЕГОДНЯ 12:13 2019-07-12T12:13:07+03:00

Помимо двух детсадов без ГВС останется многоэтажка в самом центра города.

На этот раз «всего» на пять дней

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В ближайший понедельник и на пять дней отключат горячую воду в трех зданиях областного центра, сообщает пресс-служба администрации Рязани. Отключение плановое и вызвано профилактическими работами на системах теплоснабжения, уточняют в городском управлении энергетики и ЖКХ.

С 15 по 19 июля горячего водоснабжения не будет по следующим адресам:

– улица Васильевская, д. 11 (д/сад №21);

– Васильевский переулок, д. 1 (д/сад №27);

– улица Сенная, д. 3.

Полный график плановых отключений до начала августа здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU