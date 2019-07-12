Рязаньстат посчитал, сколько водопроводов региона нужно заменить
Рязаньстат опубликовал информацию о водопроводных сетях области. Данные приведены за 2018 год, наравне с цифрами пары предыдущих десятилетий.
Одиночное протяжение уличных водопроводов сейчас составляет 4490 км. В далеком 1995 году было примерно на 70 км больше.
С тех пор соотношение этого блага цивилизации в городах и селах заметно изменилось: в городах прибавилось почти 400 км сетей, в сельской местности их стало на 460 км меньше.
Производственная мощность всех этих водопроводов (ее считают в кубометрах) за минувшую четверть века резко сократилась: в городах на 12%, в селах – почти вдвое.
Число же аварий подскочило в разы: в 2005 году (более ранних данных ведомство не приводит) их произошло порядка 360, за 2018 год – более 1220.
По официальной информации Рязаньстата замены требуют 47% водопроводных сетей области.
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ИСТОЧНИК KP.RU