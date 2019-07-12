2019-07-12T12:19:46+03:00
Недвижимость

Рязаньстат посчитал, сколько водопроводов региона нужно заменить

Число аварий растет ежегодно и за последнее десятилетие увеличилось минимум втрое
Мария БЛИНОВА
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«Ну, что, дырочку в трубе заткнем и закопаем?» Изношенность сетей копилась годами в том числе и из-за такого подхода.«Ну, что, дырочку в трубе заткнем и закопаем?» Изношенность сетей копилась годами в том числе и из-за такого подхода.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Рязаньстат опубликовал информацию о водопроводных сетях области. Данные приведены за 2018 год, наравне с цифрами пары предыдущих десятилетий.

Одиночное протяжение уличных водопроводов сейчас составляет 4490 км. В далеком 1995 году было примерно на 70 км больше.

С тех пор соотношение этого блага цивилизации в городах и селах заметно изменилось: в городах прибавилось почти 400 км сетей, в сельской местности их стало на 460 км меньше.

Производственная мощность всех этих водопроводов (ее считают в кубометрах) за минувшую четверть века резко сократилась: в городах на 12%, в селах – почти вдвое.

Число же аварий подскочило в разы: в 2005 году (более ранних данных ведомство не приводит) их произошло порядка 360, за 2018 год – более 1220.

По официальной информации Рязаньстата замены требуют 47% водопроводных сетей области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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