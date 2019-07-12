2019-07-12T10:54:15+03:00
Общество

Почти на неделю перекроют движение на одной из центральных улиц Рязани

Чиновники продолжают подготовку к отопительному сезону и перекопали весь город
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В Рязани продолжают ремонтировать теплотрассы, страдают автомобилисты.В Рязани продолжают ремонтировать теплотрассы, страдают автомобилисты.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С 15 по 20 июля на улице Подгорной от дома №5 до дома №15 закроют движение транспорта, сообщает пресс-служба администрации Рязани. По информации властей, причина закрытия – капитальный ремонт теплотрассы.

На время работ на указанном участке установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

Власти города просят автомобилистов учитывать эту информацию при планировании маршрута, и быть внимательнее на дорогах.

Напомним, ранее сообщалось, что на улице Тимуровцев закроют движение транспорта до конца лета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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