МЧС предупреждает рязанских водителей о «надвигающемся» тумане
Опубликовано вечернее метеопредупреждение
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Вечером в четверг, 11 июля, Главное управление МЧС по Рязанской области, ссылаясь на данные регионального гидрометцентра, опубликовало метеопредупреждение. По информации ведомства, ночью и утром 12 июля в отдельных районах ожидается сильный туман. Видимость упадет до 200-800 метров.
Особенно опасна такая ситуация на дорогах. Во время тумана увеличивается вероятность серьезных дорожно-транспортных происшествий. Сотрудники МЧС просят соблюдать правила дорожного движения, как автомобилистов, так и пешеходов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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