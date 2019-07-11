Прокуроры и депутаты обсудили, чем дышат жители Рязани

СЕГОДНЯ 20:36 2019-07-11T20:36:22+03:00

Число жалоб от горожан на загрязнение воздуха остается прежним, хотя по статистике выбросы с предприятий снижаются

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В Рязанской областной Думе состоялось обсуждение ситуации с чистотой воздуха в столице региона. «На ковер» депутаты пригласили чиновников регионального министерства природопользования, сотрудников Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры, администрации города Рязани.

Выяснилось, что количество жалоб населения на загрязнение воздуха в последнее время остается прежним, хотя Росприродонадзор утверждает, что в целом объем выбросов на контролируемых этим ведомством предприятиях снижается. Мониторинг посторонних веществ в воздухе ведут 3 стационарных поста и 2 передвижные экологические лаборатории. Что касается разбора конкретных жалоб, то природоохранная прокуратура призналась, что за последние полгода разрешений устроить проверку на территории предприятий у них не запрашивали.

Депутаты областной Думы попросили разрешения сам участвовать в проверках. Кроме того, они обсудили вопрос, можно ли усилить «зеленый пояс» вокруг города.

ИСТОЧНИК KP.RU