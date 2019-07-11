В Рязани лечат зубы все больше пациентов из Германии

СЕГОДНЯ 19:40 2019-07-11T19:42:10+03:00

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Рязанские промышленные предприятия пытаются найти партнеров в Германии, а между тем в Рязани лечится все больше пациентов из этой страны. Об этом шла речь во время визита генерального директора Германо-российского делового центра Владимира Богомолова, посетившего 11 июля Рязанскую область.

– У нас уже было зафиксировано обращение одной из рязанских стоматологических клиник, что у них вырос поток пациентов из Германии, – признался гость во время встречи с губернатором Николаем Любимовым. – Услуги у вас оказываются качественные, а цены значительно отличаются в лучшую сторону от немецких.

ИСТОЧНИК KP.RU