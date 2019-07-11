2019-07-11T15:44:59+03:00
Происшествия

Перед судом предстанет рязанец, поджегший свою бабушку

Он также обвиняется в нападении на полицейского
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязани передали в суд дело рязанца, который избил и поджег свою 79-летнюю бабушку. Его же обвиняют в нападении на полицейского.

Конфликт в квартире на улице Комбайновой произошел вечером 12 апреля. Пьяный мужчина 32 лет избил родственницу, а затем запалил на ней одежду. Опомнившись, он потушил огонь и вышел из квартиры, но был пойман подъехавшими к дому полицейскими – их вызвали соседи. Просто так дебошир сдаваться не хотел и во время задержания ударил одного из людей в форме металлической деталью от табурета.

Уголовное дело расследовалось по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью» и «Применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти», пишет пресс-служба областного СУ СКР. Своей участи обвиняемый дожидается в следственном изоляторе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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