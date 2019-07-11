Перед судом предстанет рязанец, поджегший свою бабушку
В Рязани передали в суд дело рязанца, который избил и поджег свою 79-летнюю бабушку. Его же обвиняют в нападении на полицейского.
Конфликт в квартире на улице Комбайновой произошел вечером 12 апреля. Пьяный мужчина 32 лет избил родственницу, а затем запалил на ней одежду. Опомнившись, он потушил огонь и вышел из квартиры, но был пойман подъехавшими к дому полицейскими – их вызвали соседи. Просто так дебошир сдаваться не хотел и во время задержания ударил одного из людей в форме металлической деталью от табурета.
Уголовное дело расследовалось по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью» и «Применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти», пишет пресс-служба областного СУ СКР. Своей участи обвиняемый дожидается в следственном изоляторе.
ИСТОЧНИК KP.RU