С пятницы в Рязанской области изменится расписание нескольких электричек
С 12 по 16 июля на станции Рыбное пройдут ремонтно-путевые работы, сообщает пресс-служба МЖД. На время работ из расписания выведут несколько поездов, выполняющих рейсы на участке Ходынино – Рыбное.
Кроме того, у некоторых электричек изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.
Корректировки коснутся следующих остановок:
- Рыбное;
- Белозерская;
- Радуга;
- Хорошово;
- Жилые Дома;
- Недостоево.
Ремонт будет проходить круглосуточно по технологии «закрытый перегон» – ремонтируемый участок пути на станциях будет закрыт для движения поездов.
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ИСТОЧНИК KP.RU