С пятницы в Рязанской области изменится расписание нескольких электричек

СЕГОДНЯ 15:30 2019-07-11T15:34:05+03:00

На железной дороге в Рязанской области пройдут ремонтные работы. Фото: Иван ПРОХОРОВ

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С 12 по 16 июля на станции Рыбное пройдут ремонтно-путевые работы, сообщает пресс-служба МЖД. На время работ из расписания выведут несколько поездов, выполняющих рейсы на участке Ходынино – Рыбное.

Кроме того, у некоторых электричек изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

Корректировки коснутся следующих остановок:

- Рыбное;

- Белозерская;

- Радуга;

- Хорошово;

- Жилые Дома;

- Недостоево.

Ремонт будет проходить круглосуточно по технологии «закрытый перегон» – ремонтируемый участок пути на станциях будет закрыт для движения поездов.

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ИСТОЧНИК KP.RU