В Михайловском районе в ДТП погибла женщина-водитель
В четверг, 11 июля, в Михайловском районе Рязанской области произошло смертельное ДТП. По информации издательства «Пресса», трагедия случилась в 9 утра на 189 км федеральной трассы М-6 «Каспий» – около поворота на поселок Трепольский.
Здесь столкнулись легковушки Hyundai Solaris и «ВАЗ 2109». Как передают местные корреспонденты, инспекторы, пожарные и скорая помощь оперативно узнали о ЧП и в течение двух минут выдвинулись к повороту на Трепольский.
Однако спасти женщину из отечественной машины было нереально – водитель 1959 года рождения погибла на месте. Мужчину 1964 года рождения, управлявшего Hyundai, отвезли в райбольницу.
Следователи полиции выясняют обстоятельства ДТП.
Фото: Издательство «Пресса».
ИСТОЧНИК KP.RU