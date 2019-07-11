В Михайловском районе в ДТП погибла женщина-водитель

СЕГОДНЯ 14:27 2019-07-11T14:28:38+03:00

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В четверг, 11 июля, в Михайловском районе Рязанской области произошло смертельное ДТП. По информации издательства «Пресса», трагедия случилась в 9 утра на 189 км федеральной трассы М-6 «Каспий» – около поворота на поселок Трепольский.

Здесь столкнулись легковушки Hyundai Solaris и «ВАЗ 2109». Как передают местные корреспонденты, инспекторы, пожарные и скорая помощь оперативно узнали о ЧП и в течение двух минут выдвинулись к повороту на Трепольский.

Однако спасти женщину из отечественной машины было нереально – водитель 1959 года рождения погибла на месте. Мужчину 1964 года рождения, управлявшего Hyundai, отвезли в райбольницу.

Следователи полиции выясняют обстоятельства ДТП.

Фото: Издательство «Пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU