Отпочковались: одно из нынешних рязанских министерств разделят на два
На сайте регионального кабмина опубликован проект постановления Правительства Рязанской области «О реорганизации министерства промышленности и экономического развития».
Согласно документу, у этой структуры хотят забрать часть полномочий, отдав их создаваемому министерству цифрового развития, информационных технологий и связи. В обязанности последнего будут входить:
– работа в сфере информатизации, развития информационных систем и технологий, в том числе цифровых;
– подготовка предложений областного правительства по эффективному развитию в регионе систем почтовой связи;
– заключение государственных контрактов на выполнение работ для госнужд в сфере информатизации и ряд других полномочий.
Теперь для нового министерства ищут помещение – на это выделено 3 месяца.
Напомним, 2 года назад, когда команда нового губернатора Николая Любимого только пришла в регион, речь зашла о сокращении числа действующих на тот момент подструктур облправительства. Теперь, как видим, их число снова растет.
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ИСТОЧНИК KP.RU