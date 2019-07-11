Отпочковались: одно из нынешних рязанских министерств разделят на два

СЕГОДНЯ 12:39 2019-07-11T15:12:17+03:00

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На сайте регионального кабмина опубликован проект постановления Правительства Рязанской области «О реорганизации министерства промышленности и экономического развития».

Согласно документу, у этой структуры хотят забрать часть полномочий, отдав их создаваемому министерству цифрового развития, информационных технологий и связи. В обязанности последнего будут входить:

– работа в сфере информатизации, развития информационных систем и технологий, в том числе цифровых;

– подготовка предложений областного правительства по эффективному развитию в регионе систем почтовой связи;

– заключение государственных контрактов на выполнение работ для госнужд в сфере информатизации и ряд других полномочий.

Теперь для нового министерства ищут помещение – на это выделено 3 месяца.

Напомним, 2 года назад, когда команда нового губернатора Николая Любимого только пришла в регион, речь зашла о сокращении числа действующих на тот момент подструктур облправительства. Теперь, как видим, их число снова растет.

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ИСТОЧНИК KP.RU