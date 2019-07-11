2019-07-11T10:55:17+03:00
Происшествия

20-летний водитель на Audi A6 насмерть сбил рязанца, идущего по обочине

Иномарка снесла еще и две легковушки
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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10 июля в 17:23 в регионе произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. Авария случилась на 24 км дороги «Рязань-Ряжск».

20-летний житель Старожиловского района на Audi A6, по предварительной информации, врезался в «Ладу Калину» своего земляка.

От удара иномарку отбросило на обочину. Здесь в этот момент шел 68-летний местный житель. Мужчина погиб на месте.

Audi же полетела дальше – по касательной столкнулась с Hyundai Elantra после чего опрокинулась в кювет.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Напомним, в этот же день в Рязани столкнулись сразу четыре автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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