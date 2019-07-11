В Рязани на федеральной трассе столкнулись четыре автомобиля
В среду, 10 июля, в Рязани на 200-м километре федеральной трассы М5 «Урал» в районе поворота на поселок Мирный произошло массовое ДТП.
По предварительной информации, 33-летний житель Тверской области, управляя иномаркой Honda, врезался в автомобиль Chevrolet Lacetti, который остановился для поворота налево. После столкновения Chevrolet, за рулем которого находился 24-летний рязанец, вылетел на встречную полосы и врезался в Renault Duster и Nissan Almera. Первой иномаркой управлял 47-етний рязанец, второй – 23-летний житель Калужской области. Отмети также, что Nissan съехал в кювет и перевернулся на крышу.
В результате происшествия травмы получили две женщины: пассажирка автомобиля Honda и пассажирка автомобиля Nissan. Их доставили в больницу.
Обстоятельства ДТП уточняются. Проводится проверка.
Фото с места ДТП.
Фото с места ДТП.
Фото с места ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU
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