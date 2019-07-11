2019-07-11T10:52:08+03:00
Происшествия

В Рязани на федеральной трассе столкнулись четыре автомобиля

Пострадали две женщины
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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В среду, 10 июля, в Рязани на 200-м километре федеральной трассы М5 «Урал» в районе поворота на поселок Мирный произошло массовое ДТП.

По предварительной информации, 33-летний житель Тверской области, управляя иномаркой Honda, врезался в автомобиль Chevrolet Lacetti, который остановился для поворота налево. После столкновения Chevrolet, за рулем которого находился 24-летний рязанец, вылетел на встречную полосы и врезался в Renault Duster и Nissan Almera. Первой иномаркой управлял 47-етний рязанец, второй – 23-летний житель Калужской области. Отмети также, что Nissan съехал в кювет и перевернулся на крышу.

В результате происшествия травмы получили две женщины: пассажирка автомобиля Honda и пассажирка автомобиля Nissan. Их доставили в больницу.

Обстоятельства ДТП уточняются. Проводится проверка.

Фото с места ДТП.

Фото с места ДТП.

Фото с места ДТП.

Фото с места ДТП.

Фото с места ДТП.

Фото с места ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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