2019-07-11T09:58:19+03:00
Общество

В Рязани отменят одну из ярмарок выходного дня

Перерыв вызван празднованием Дня города
Мария БЛИНОВА
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На площади Театральной на ярмарках работают не менее 200 продавцов.На площади Театральной на ярмарках работают не менее 200 продавцов.Фото: Екатерина СМБАТЯН
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С 28 июля по 4 августа в Рязани будут праздновать День города. Из-за этого ярмарку выходного дня, традиционно проходящую по субботам на площади Театральной, 3 августа отменят.

Причина – торжественный прием в областном театре драмы. Встреча гостей на «красной дорожке» около театра намечена на 11.30, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Напомним, что всего в городе для ярмарок выходного дня предусмотрено четыре площадки. Та, что еженедельно работает на площади Театральной – самая популярная и у покупателей, и у сельхозпроизводителей.

3 августа останется три ярмарки: перед ЦНТИ (ул. Крупской), около КДЦ «Октябрь» (ул. Новоселов) и возле ТЦ «КИТ» (ул. Станкозаводская).

ИСТОЧНИК KP.RU

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