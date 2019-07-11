«Люксор» приглашает рязанцев на «Ночь серьезного кино»
Цена билета на два фильма 300 рублей
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12 июля в кинотеатре «Люксор» в ТЦ «Круиз» пройдет акция «Ночь серьезного кино». Организаторы предупреждают – на этот раз зрителям понадобится максимум концентрации.
За 4 часа кинопоказа участники акции увидят две непохожих друг на друга истории, будут пробовать провести собственное расследование и узнать – кто же является главным злодеем?
Встречу «Люксор» назначил на 22:00.
Стоимость билета на оба фильма – 300 рублей. Приобрести их можно только в кассе кинотеатра.
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На правах рекламы.
ИСТОЧНИК KP.RU