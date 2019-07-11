2019-07-11T09:21:44+03:00
Общество

«Люксор» приглашает рязанцев на «Ночь серьезного кино»

Цена билета на два фильма 300 рублей
Поделиться:
Изменить размер текста:

12 июля в кинотеатре «Люксор» в ТЦ «Круиз» пройдет акция «Ночь серьезного кино». Организаторы предупреждают – на этот раз зрителям понадобится максимум концентрации.

За 4 часа кинопоказа участники акции увидят две непохожих друг на друга истории, будут пробовать провести собственное расследование и узнать – кто же является главным злодеем?

Встречу «Люксор» назначил на 22:00.

Стоимость билета на оба фильма – 300 рублей. Приобрести их можно только в кассе кинотеатра.

.

.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязани отменят одну из ярмарок выходного дня
Под Рязанью на рассвете пожар уничтожил дом, гараж и автомобиль
С пятницы в Рязани заработает первый городской велопрокат
Рязанским погорельцам-многодетной семье областное правительство вручило газовую плиту
Рязанский суд вынес приговор телефонному террористу, пытавшемуся испортить новогодний вечер
Суд поставил точку в деле с отключением газа, после которого умерла пожилая рязанка
В рязанском микрорайоне Канищево у детсада №154 построили новые ясли
В Рязани появился «Аист с ребенком»
Рязанский суд вынес приговор солдату-срочнику за избиение сослуживца
Троллейбусы 10-го маршрута в Рязани вернулись на площадь Свободы
В Рязанской области пьяный дедушка совратил собственную внучку
Суд вынес приговор рязанке, решившей отомстить за сына
В одном из районов Рязанской области будут отлавливать бродячих собак
В рязанском курортном поселке Солотча введен карантин по бешенству
Рязанцы в Америке ищут следы жертв кораблекрушения 1808 года
Число призывников от Рязанской области заметно выросло
Обновленные кинотеатры в рязанских райцентрах не могут собрать зрителей
Журнал «Свадебный переполох» рязанцы могут взять бесплатно
Вечером в среду Рязанскую область накроют сильные дожди