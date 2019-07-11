Под Рязанью на рассвете пожар уничтожил дом, гараж и автомобиль
В результате происшествия мужчину доставили в больницу с ожогами
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11 июля пожар в Рязанском районе уничтожил дачный дом, прилегающий к нему гараж и автомобиль. Информация о возгорании поступила диспетчеру в 4.20 из деревни Пальное.
- На пожаре пострадал мужчина. С предварительным диагнозом «ожоги» он доставлен в медучреждении, - сообщили «Комсомолке» в региональном ГУ МЧС.
Также уточняется, что на место происшествия выезжали 7 человек личного состава на 2 единицах техники.
ИСТОЧНИК KP.RU