Под Рязанью на рассвете пожар уничтожил дом, гараж и автомобиль

СЕГОДНЯ 09:21 2019-07-11T09:21:01+03:00

В результате происшествия мужчину доставили в больницу с ожогами

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11 июля пожар в Рязанском районе уничтожил дачный дом, прилегающий к нему гараж и автомобиль. Информация о возгорании поступила диспетчеру в 4.20 из деревни Пальное.

- На пожаре пострадал мужчина. С предварительным диагнозом «ожоги» он доставлен в медучреждении, - сообщили «Комсомолке» в региональном ГУ МЧС.

Также уточняется, что на место происшествия выезжали 7 человек личного состава на 2 единицах техники.

ИСТОЧНИК KP.RU