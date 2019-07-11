С пятницы в Рязани заработает первый городской велопрокат
12 июля в Рязани начнет работу первый велошеринг. Об этом сообщается на «Lucky Bike | Велошеринг Рязань». Первые 30 велосипедов будут ждать горожан на площади Ленина за памятником начиная c 17:00.
Как отмечают сами организаторы, всего в этом году будет 200 велосипедов, а парковок около 100. В следующем году их количество удвоится.
Стоимость доступа к велосипеду составляет:
- сутки — 150 рублей;
- месяц — 600 рублей;
- до конца сезона 2019 года — 1 200 рублей.
В стоимость абонемента включены поездки до 30 минут. Если использовать велосипед дольше, то оплачиваешь по 30 рублей за каждые полчаса. В залог оставляется 100 рублей, которые потом возвращаются.
Пока пользоваться велопрокатом могут только те, у кого есть телефон с интернетом или банковской карты, а наличная оплата не предполагается.
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ИСТОЧНИК KP.RU