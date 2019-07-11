С пятницы в Рязани заработает первый городской велопрокат

СЕГОДНЯ 07:46 2019-07-11T07:51:53+03:00

Только в этом году в Рязани появятся для проката двести велосипедов и сто парковок.

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12 июля в Рязани начнет работу первый велошеринг. Об этом сообщается на «Lucky Bike | Велошеринг Рязань». Первые 30 велосипедов будут ждать горожан на площади Ленина за памятником начиная c 17:00.

Как отмечают сами организаторы, всего в этом году будет 200 велосипедов, а парковок около 100. В следующем году их количество удвоится.

Стоимость доступа к велосипеду составляет:

- сутки — 150 рублей;

- месяц — 600 рублей;

- до конца сезона 2019 года — 1 200 рублей.

В стоимость абонемента включены поездки до 30 минут. Если использовать велосипед дольше, то оплачиваешь по 30 рублей за каждые полчаса. В залог оставляется 100 рублей, которые потом возвращаются.

Пока пользоваться велопрокатом могут только те, у кого есть телефон с интернетом или банковской карты, а наличная оплата не предполагается.

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ИСТОЧНИК KP.RU