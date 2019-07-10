Рязанский суд вынес приговор телефонному террористу, пытавшемуся испортить новогодний вечер

СЕГОДНЯ 18:52 2019-07-10T18:52:22+03:00

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В среду, 10 июля, пресс-служба УМВД России по Рязанской области сообщила, что Сасовский районный суд поставил точку в деле мужчины из поселка Сотницыно, «заминировавшего» в новогоднюю ночь местный Дом культуры.

Напомним, что 31 декабря в полицию позвонил неизвестных и сообщил, что в здание ДК принесена граната. Для проверки этой информации на место незамедлительно были отправлены сотрудники экстренных служб и полиции. Никаких боеприпасов в Доме культуры они не обнаружили.

Вскоре удалось выяснить личность звонившего – им оказался 31-летний не судимый ранее местный житель. В момент телефонного разговора он был пьян.

Суд признал мужчину виновным по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» и приговорил к условному сроку в три года и один месяц. Также на осужденного наложен ряд ограничений: не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, регулярно являться на регистрацию и находиться по месту жительства с 23.00 до 06.00.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU