Суд поставил точку в деле с отключением газа, после которого умерла пожилая рязанка

СЕГОДНЯ 18:31 2019-07-10T18:46:08+03:00

Когда глава семьи позвонил газовикам, те ответили, что вернут топливо лишь при стопроцентном закрытии долга. Фото: Павел АВЕРИН

С момента трагедии в Кораблине прошло уже восемь месяцев

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Арбитражный суд Рязанской области разрешил тяжбу двух «тяжеловесов» – прокуратуры и ООО «Газпром межрегионгаз Рязань». Газовики подали в этот суд заявление с требованием признать недействительным представление надзорного органа в свой адрес.

Речь идет об отключении газа частном доме пожилых жителей райцентра Кораблино – тогда умерла тяжелобольная женщина. Напомним, трагедия произошла в ноябре прошлого года. Семья Николаевских долго не платила за газ, просто не имея такой возможности...

До этого стариков постигла череда несчастий, в первую очередь – гибель единственного сына. Следом Татьяна Ильинична заболела онкологией, ее мужа Сергея, ветерана боевых действий в Афганистане, тоже одолели тяжелые болезни. После оплаты лекарств денег на коммуналку у пенсионеров не оставалось, в итоге накопился неподъемный для них долг – только за газ более 80 тысяч рублей.

Газовики, не получив плату за топливо, перекрыли его подачу. Прямо перед морозами. Сергей Иванович делал, что мог, обегал все инстанции, и часть долга за газ отдал, но на трубе по-прежнему стояла заглушка... Проведя в холодном доме почти две недели, женщина скончалась.

«Комсомолка» побывала у овдовевшего Сергея Ивановича – несмотря на горе, тот был полон решимости доказать причастность коммунальщиков к смерти своего единственного близкого человека. Прокуратура же внесла представление газовикам об устранении нарушения закона при отключении топлива « в связи с несоблюдением поставщиком порядка уведомления абонента».

Как показала проверка надзорного органа, перед отключением Николаевским отправили заказное письмо с уведомлением, но… пришло оно в другой регион. Это представление газовики и оспорили в Арбитражном суде.

– Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, показания свидетелей, суд пришел к выводу, что ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» не допущено нарушение Правил поставки газа в части порядка уведомления о приостановлении поставки, – сообщает пресс-служба компании. – Суд признал недействительным представление прокуратуры.

Следователи тоже не обнаружили нарушений, равно как и причинно-следственной связи коммунального коллапса со смертью женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU