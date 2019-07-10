В Рязани появился «Аист с ребенком»

СЕГОДНЯ 17:51 2019-07-10T17:53:25+03:00

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Во вторник, 9 июля, в Мамином сквере на улице Васильевской (микрорайон Песочня) в Рязани торжественно открыли скульптуру «Аист с ребенком». Торжества прошли в рамках празднования Дня любви, семьи и верности. В празднике приняли участие несколько сотен рязанцев, а также представители органов власти. Местным семьям, прожившим в браке более десяти лет, вручили ценные подарки.

Отметим, что данный арт-объект появился в результате реализации местных инициатив. Инициатива была выдвинута ТОСом «Васильевский».

ИСТОЧНИК KP.RU