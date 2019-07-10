Рязанский суд вынес приговор солдату-срочнику за избиение сослуживца

СЕГОДНЯ 17:51 2019-07-10T17:52:01+03:00

Военнослужащий был недоволен, что один из солдат вмешался в работу суточного наряда

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Рязанский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему по призыву, обвиняемому в нарушении уставных правил.

Следствие и суд установили, что вечером 30 августа 2018 года солдат срочной службы Хамиуллин (здесь и далее фамилии изменены – Ред.) исполнял обязанности дежурного по батарее. Во время суточного дежурства он увидел рядового, который курил в неположенное время, и приказал ему 20 раз отжаться. Через несколько минут дежурный вернулся, и уточнил у бойца, исполнил ли он его приказ. Тот ответил, что ему разрешили не отжиматься, и указал на стоявшего рядом военнослужащего Авасяна. После этого Хамиуллин подошел к Авасяну, схватил его за китель, повалил на пол и дважды ударил кулаком по лицу. Потерпевший стал кричать и звать на помощь, и их разняли.

В итоге суд признал Хамиуллина виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU