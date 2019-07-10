Троллейбусы 10-го маршрута в Рязани вернулись на площадь Свободы
Зато до конечной остановки на площади Попова они теперь не доезжают
Интернет-сайт следит за общественным транспортом, пользуясь спутниковой навигацией
Изменить размер текста:
Троллейбус маршрута №10 в Рязани, согласно системе мониторинга на сайте Bus62, проезжал 10 июля по улице Свободы, разворачиваясь затем на площади Свободы как на конечной остановке. На улицу Грибоедова он не сворачивал из-за ведущегося там ремонта теплотрассы.
Днем раньше городская администрация Рязани сообщала, что троллейбусы 10-го маршрута будут двигаться к конечной остановке на площади Попова через Театральную площадь и улицу Есенина.
ИСТОЧНИК KP.RU