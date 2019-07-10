Троллейбусы 10-го маршрута в Рязани вернулись на площадь Свободы

СЕГОДНЯ 16:15 2019-07-10T16:15:48+03:00

Зато до конечной остановки на площади Попова они теперь не доезжают

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Троллейбус маршрута №10 в Рязани, согласно системе мониторинга на сайте Bus62, проезжал 10 июля по улице Свободы, разворачиваясь затем на площади Свободы как на конечной остановке. На улицу Грибоедова он не сворачивал из-за ведущегося там ремонта теплотрассы.

Днем раньше городская администрация Рязани сообщала, что троллейбусы 10-го маршрута будут двигаться к конечной остановке на площади Попова через Театральную площадь и улицу Есенина.

ИСТОЧНИК KP.RU