2019-07-10T15:34:27+03:00
Происшествия

Суд вынес приговор рязанке, решившей отомстить за сына

Вместо того чтобы перевоспитывать свое нерадивое чадо, она начала угрожать женщине-следователю
Мария БЛИНОВА
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Угрозы дама предпочла давать по телефону.Угрозы дама предпочла давать по телефону.
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Сараевский районный суд вынес приговор местной жительнице, угрожавшей следователю полиции, сообщает пресс-служба суда.

Еще в 2016 году сына этой женщины судили за вождение в пьяном виде. Причем за руль он сель без водительских прав – их его лишили ровно за то же. Парня приговорили к 400 часам обязательных работ и снова лишили водительских прав, уже на 3 года. И вот в 2018 году его мать решила мстить следователю полиции, проводившей то расследование.

Действовать начала с телефонного звонка: угрожала женщине-следователю, что пострадает и она сама, и ее близкие. На словах планы были от уничтожения имущества до физической расправы. При этом звонившая знала и номер личного телефона следователя, и ее приметы.

На том мщение и остановилось: женщина-полицейский ждать продолжения не стала – обратилась к коллегам, благо закон на ее стороне.

Дело дошло до суда, на котором подсудимая полностью признала свою вину. Чтобы предупредить попытки таких угроз в будущем и поставить даму на путь исправления, суд приговорил ее к штрафу в 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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