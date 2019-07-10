В одном из районов Рязанской области будут отлавливать бродячих собак

СЕГОДНЯ 15:15 2019-07-10T15:15:59+03:00

Если собака без присмотра, то считается бродячей... Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Власти просят владельцев привязать животных или поместить их вольер

Изменить размер текста: A A

С 22 июля в Путятинском районе начнется отлов бродячих собак, сообщается на сайте муниципалитета. Ловить животных будут в райцентре, а также в селе Глебово, поселке Воропаевка и деревне Климовка.

Администрация Путятинского района просит владельцев собак привязать животных или поместить в вольер.

«Собаки, которые будут находиться в свободном выгуле и без присмотра, считаются бродячими и подлежат отлову», - говорится в сообщении.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Помните, не так давно в Солотче собака покусала девушку-модель?

Будьте осторожны - в поселке введен карантин по бешенству (подробнее).

«Зовут Лохматая»: собаку бросили в глухой тайге с душещипательной «запиской» на бетонной плите

И сейчас несчастной «отшельнице» снова угрожает опасность (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU