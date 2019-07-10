В одном из районов Рязанской области будут отлавливать бродячих собак
С 22 июля в Путятинском районе начнется отлов бродячих собак, сообщается на сайте муниципалитета. Ловить животных будут в райцентре, а также в селе Глебово, поселке Воропаевка и деревне Климовка.
Администрация Путятинского района просит владельцев собак привязать животных или поместить в вольер.
«Собаки, которые будут находиться в свободном выгуле и без присмотра, считаются бродячими и подлежат отлову», - говорится в сообщении.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Помните, не так давно в Солотче собака покусала девушку-модель?
Будьте осторожны - в поселке введен карантин по бешенству (подробнее).
«Зовут Лохматая»: собаку бросили в глухой тайге с душещипательной «запиской» на бетонной плите
И сейчас несчастной «отшельнице» снова угрожает опасность (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU