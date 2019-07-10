2019-07-10T15:15:59+03:00
Общество

В одном из районов Рязанской области будут отлавливать бродячих собак

Власти просят владельцев привязать животных или поместить их вольер
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Если собака без присмотра, то считается бродячей...Если собака без присмотра, то считается бродячей...Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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С 22 июля в Путятинском районе начнется отлов бродячих собак, сообщается на сайте муниципалитета. Ловить животных будут в райцентре, а также в селе Глебово, поселке Воропаевка и деревне Климовка.

Администрация Путятинского района просит владельцев собак привязать животных или поместить в вольер.

«Собаки, которые будут находиться в свободном выгуле и без присмотра, считаются бродячими и подлежат отлову», - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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