2019-07-10T14:37:23+03:00
Общество

Рязанцы в Америке ищут следы жертв кораблекрушения 1808 года

Экспедицию на побережье Тихого океана и на Аляску возглавляет Михаил Малахов
Владимир ФРОЛОВ
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Михаил Малахов в устье реки Хо: «Здесь наши соотечественники пытались выжить 211 лет назад»Михаил Малахов в устье реки Хо: «Здесь наши соотечественники пытались выжить 211 лет назад»
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Экспедиция в Америку, организованная рязанским отделением Русского географического общества, добралась до места впадения в Тихий океан реки Хо. Это первая точка их запланированного исследования «Крепости Русской Америки». С места, где нашли прибежище жертвы кораблекрушения российского судна «Святой Николай», утонувшего в 1808 году, руководитель экспедиции Михаил Малахов записал видео.

Рязанские исследователи находятся там, где 211 лет назад русские моряки и промышленники обосновались в лагере на берегу, попробовали построить хижины и наладить добычу продовольствия, но затем попали в плен к индейцам. Штурман Булыгин и еще 7 человек умерли, а 14 оставшихся членов экипажа через 2 года были выкуплены и доставлены на Аляску, принадлежавшую тогда Российской империи. Их следы им разыскивают сейчас участники экспедиции РГО.

Рязанская экспедиция на месте кораблекрушения 1808 года.Михаил Малахов рассказывает о прибытии на берег Тихого океана

ИСТОЧНИК KP.RU

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