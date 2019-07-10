Число призывников от Рязанской области заметно выросло
Весенняя призывная кампания подходит к концу – завершается она 15 июля, а стартовала, напомним, 1 апреля. После этой кампании на срочную службу от нашей области отправятся порядка 1200 призывников. Как сообщает портал UZRF со ссылкой на военную комендатуру Рязани, в предыдущую, то есть осеннюю кампанию, в армию призвали 865 жителей региона.
При медицинском освидетельствовании молодые люди проходят осмотр у семи врачей: терапевта, хирурга, отоларинголога, стоматолога, офтальмолога, психиатра и невролога. Чаще всего на таких осмотрах обнаруживают проблемы с эндокринной, костно-мышечной системой и системой кровообращения.
– У молодежи заметна динамика по отказу от вредных привычек и одновременно укореняется мода на занятия спортом, – отмечают специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU