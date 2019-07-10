2019-07-10T13:38:02+03:00
Политика

Число призывников от Рязанской области заметно выросло

При этом молодежь все реже курит и больше занимается спортом
Мария БЛИНОВА
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Всего после этой кампании военкоматы страны отправят на службу 135 тысяч человек.Всего после этой кампании военкоматы страны отправят на службу 135 тысяч человек.
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Весенняя призывная кампания подходит к концу – завершается она 15 июля, а стартовала, напомним, 1 апреля. После этой кампании на срочную службу от нашей области отправятся порядка 1200 призывников. Как сообщает портал UZRF со ссылкой на военную комендатуру Рязани, в предыдущую, то есть осеннюю кампанию, в армию призвали 865 жителей региона.

При медицинском освидетельствовании молодые люди проходят осмотр у семи врачей: терапевта, хирурга, отоларинголога, стоматолога, офтальмолога, психиатра и невролога. Чаще всего на таких осмотрах обнаруживают проблемы с эндокринной, костно-мышечной системой и системой кровообращения.

– У молодежи заметна динамика по отказу от вредных привычек и одновременно укореняется мода на занятия спортом, – отмечают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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