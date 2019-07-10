Обновленные кинотеатры в рязанских райцентрах не могут собрать зрителей

СЕГОДНЯ 13:23 2019-07-10T13:23:31+03:00

В министерстве культуры считают, что дело в неэффективном руководстве

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Состоялось совещание по вопросам функционирования кинотеатров, открытых в рязанских райцентрах при поддержке Фонда кино. Министр культуры региона Виталий Попов сообщил, что посещаемость переоборудованных залов пока низкая.

По мнению Виталия Юрьевича, директора кинозалов плохо используют маркетинговые технологии, не уделяют должного внимание раскрутке своих площадок через социальные сети и не организовывают рекламные акции.

По информации издательства «Пресса» с 2015 по 2018 годы в Рязанской области переоборудовано семь кинозалов – в Касимове, Сасове, Михайлове, Рыбном, Скопине, Кораблине и Шилове.

В 2019 году в Рязанской области планируется открыть еще два обновленных зала в Скопине и поселке Лесной Шиловского района.

ИСТОЧНИК KP.RU