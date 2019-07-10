2019-07-10T13:23:31+03:00
Общество

Обновленные кинотеатры в рязанских райцентрах не могут собрать зрителей

В министерстве культуры считают, что дело в неэффективном руководстве
Роман ДОРОФЕЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Состоялось совещание по вопросам функционирования кинотеатров, открытых в рязанских райцентрах при поддержке Фонда кино. Министр культуры региона Виталий Попов сообщил, что посещаемость переоборудованных залов пока низкая.

По мнению Виталия Юрьевича, директора кинозалов плохо используют маркетинговые технологии, не уделяют должного внимание раскрутке своих площадок через социальные сети и не организовывают рекламные акции.

По информации издательства «Пресса» с 2015 по 2018 годы в Рязанской области переоборудовано семь кинозалов – в Касимове, Сасове, Михайлове, Рыбном, Скопине, Кораблине и Шилове.

В 2019 году в Рязанской области планируется открыть еще два обновленных зала в Скопине и поселке Лесной Шиловского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В рязанском курортном поселке Солотча введен карантин по бешенству
Рязанцы в Америке ищут следы жертв кораблекрушения 1808 года
Число призывников от Рязанской области заметно выросло
Журнал «Свадебный переполох» рязанцы могут взять бесплатно
Вечером в среду Рязанскую область накроют сильные дожди
В комплексе бизнес-класса «Наследие Современности» от «Мармакс» предусмотрен душ для собак
В рязанском поселке Искра автомобиль сбил девятилетнего мальчика
Поздним вечером на пожаре в рязанской глубинке пострадал юноша
В Рязани «УАЗ Патриот» не пропустил легковушку – есть пострадавший
В Рязани спасли зрение мужчине с куском дерева в глазу
Под Рязанью пропал ушедший в лес мужчина
Перевозчик объяснил невыход в рейс рязанских маршруток №41 и №49
Рязанский пожарный завел собственный канал на сайте YouTube
С начала года на рязанских дорогах погибли шесть мотоциклистов
В ДТП под Рязанью у «Жигулей» оторвало моторный отсек
Дорогу Спас-Клепики – Рязань обещают привести в порядок к концу лета
Рязанец до смерти забил тростью приятеля, который готовился сесть в тюрьму
В квартире рязанки без ее разрешения 8 месяцев жил посторонний мужчина
В среду в Рязани будет массовое отключение электричества
High Flat от «Зеленого сада» – новый взгляд на пространство внутри и вокруг квартиры
В Рязани простились с трагически погибшим федеральным инспектором Сергеем Яковлевым
Ремонт века: сроки починки теплотрассы на улице Грибоедова снова перенесли
Роспотребнадзор рассказал, какие инфекции могут подстерегать рязанцев на пляжах
В Рыбновском районе из Оки подняли тело второго утонувшего при катании на гидроцикле мужчины
У рязанской бабушки из ячейки в супермаркете украли сумку с деньгами и лекарствами