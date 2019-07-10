Журнал «Свадебный переполох» рязанцы могут взять бесплатно

СЕГОДНЯ 12:54 2019-07-10T12:55:47+03:00

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Все рязанцы, которые собираются жениться, либо которым предстоит готовить свадьбу детей, родных и знакомых, могут получить массу полезной информации из журнала «Свадебный переполох», свободно распространяющегося сейчас в отделах ЗАГС. Рязанская редакция «Комсомольской правды» ежегодно готовит это издание для молодоженов и их близких.

В «Свадебном переполохе» читатели найдут множество полезной информации о свадебных нарядах, о сопровождающих регистрацию брака обрядах, о нюансах венчания, рецепты праздничного стола, списки адресов, по которым можно купить все свадебные аксессуары, заказать лимузины, цветы, подарки.

«Свадебный переполох» 2019 года уже поступил в отделы ЗАГС города Рязани по адресам:

ул. Соборная, д. 8

Народный бульвар, д. 16

ул. Семинарская, д. 35

ул. Гагарина, д. 83а

ИСТОЧНИК KP.RU