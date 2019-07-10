Вечером в среду Рязанскую область накроют сильные дожди

СЕГОДНЯ 12:31 2019-07-10T12:31:37+03:00

Без гроз тоже не обойдется

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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало метеопредупреждение от специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По информации синоптиков, днем и вечером в среду,10 июля, в области местами пройдут сильные дожди с грозами. Порывы ветра при этом будут достигать 12-17 метров в секунду.

Согласно предварительному прогнозу на четверг и пятницу, и в эти дни ожидаются дожди, но уже умеренные и небольшие. Грозы 11 и 12 июля в регионе тоже пройдут.

ИСТОЧНИК KP.RU