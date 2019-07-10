В Рязани «УАЗ Патриот» не пропустил легковушку – есть пострадавший

СЕГОДНЯ 10:36 2019-07-10T10:36:33+03:00

Пассажирка одной из машин отправлена в медучреждение

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9 июля около 21.15 в Рязани произошло ДТП. Авария случилась на улице Промышленной, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

37-летний мужчина на «УАЗ Патриот», по предварительной информации, на перекрестке со светофором стал поворачивать налево, но не убедился в безопасности маневра и врезался в легковушку Volga Siber. В результате 49-летняя пассажирка «Волги» получила травмы. Женщину отправили в больницу.

За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано еще 7 ДТП в которых два человека погибли и 14 получили травмы. В 23 авариях пострадали только автомобили. Инспекторы за сутки задержали 6 пьяных водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU