2019-07-10T09:06:01+03:00
Происшествия

Под Рязанью пропал ушедший в лес мужчина

Он не ориентируется в пространстве
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: ПСО "Лиза Алерт".Фото: ПСО "Лиза Алерт".
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В поселке Ласково Рязанского района 9 июля ушел в лес и пропал 62-летний мужчина – Митрофанов Сергей Викторович. Ориентировку на него опубликовал поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Волонтеры отмечают, что пропавший не ориентируется в пространстве. Ребята уже организовали первый выезд, который пока успехом не увенчался.

Приметы мужчины называются следующие: рост 180 см, телосложение нормальное, волосы чёрные с проседью, глаза карие. Одет Сергей Викторович был в серую футболку, зеленую камуфлированную куртку, зеленые камуфлированные штаны и зеленые кроссовки.

С информацией, которая может помочь в поисках, просят обращаться по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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